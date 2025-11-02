Автомобиль насмерть сбил ребенка на тротуаре в Рязани

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Водитель автомобиля сбил 11-летнего ребенка на тротуаре в Рязани. В результате случившегося он погиб, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, днем 2 ноября около дома 17 по проезду Яблочкова 34-летний местный житель, управляя автомобилем Luxgen, совершил наезд на ребенка-пешехода.

По словам замкомандира отдельного СБ ДПС Госавтоинспекции по области Владимира Синева, водитель не смог справиться с управлением, съехал с дороги и сбил мальчика, который передвигался по пешеходной дороге.

При этом региональная прокуратура уточнила, что мужчина в момент случившегося находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее водитель в Москве насмерть сбил 8-летнего ребенка. Авария произошла на улице Винницкой в районе дома 8. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW совершил наезд на ребенка, который перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

