График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Микроавтобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Ростовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись на трассе в Волгодонском районе Ростовской области. В результате аварии два человека погибли, еще пять пострадали, в том числе трое детей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

ДТП случилось на трассе Семикаракорск – Волгодонск, в районе хутора Потапов. В микроавтобусе было 19 людей, из них 17 детей – все они члены детской хоккейной команды, как уточняет ТАСС.

Погибшими оказались двое взрослых из легкового автомобиля. У пострадавших выявили различные ушибы, их госпитализировали в местную больницу для осмотра. На месте работают правоохранители, которые устанавливают подробности случившегося.

Ранее грузовик сбил 10-летнего мальчика в Зеленограде. Предварительно, ребенок двигался на самокате по пешеходному переходу, но в какой-то момент его сбил грузовой автомобиль, который поворачивал с Центрального проспекта, не убедившись в безопасности маневра.

Еще одна авария произошла до этого в Кайтагском районе Дагестана, где столкнулись два легковых автомобиля. В результате случившегося два человека погибли и еще шесть были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Новости регионов: два человека погибли в ДТП в Иркутской области

