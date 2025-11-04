Микроавтобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Ростовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись на трассе в Волгодонском районе Ростовской области. В результате аварии два человека погибли, еще пять пострадали, в том числе трое детей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

ДТП случилось на трассе Семикаракорск – Волгодонск, в районе хутора Потапов. В микроавтобусе было 19 людей, из них 17 детей – все они члены детской хоккейной команды, как уточняет ТАСС.

Погибшими оказались двое взрослых из легкового автомобиля. У пострадавших выявили различные ушибы, их госпитализировали в местную больницу для осмотра. На месте работают правоохранители, которые устанавливают подробности случившегося.

