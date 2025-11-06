ДТП с маршрутным такси и автобусом произошло на Ленинградском шоссе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с автобусом № 199 и маршрутным такси произошла на Ленинградском шоссе. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

ДТП произошло 6 ноября в 08:45 утра на Ленинградском шоссе в районе дома № 71. По предварительным данным, водитель маршрутного такси не смог справиться с управлением и врезался в автобус.

В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины аварии.

Ранее на юго-западе столицы произошла авария с участием электровелосипеда и электробуса № 993. ДТП произошло на улице Вавилова возле дома № 81. Сообщалось, что водитель электровелосипеда не справился с управлением. В результате аварии никто не пострадал.

