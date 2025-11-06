Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 10:06

Происшествия

ДТП с маршрутным такси и автобусом произошло на Ленинградском шоссе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с автобусом № 199 и маршрутным такси произошла на Ленинградском шоссе. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

ДТП произошло 6 ноября в 08:45 утра на Ленинградском шоссе в районе дома № 71. По предварительным данным, водитель маршрутного такси не смог справиться с управлением и врезался в автобус.

В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины аварии.

Ранее на юго-западе столицы произошла авария с участием электровелосипеда и электробуса № 993. ДТП произошло на улице Вавилова возле дома № 81. Сообщалось, что водитель электровелосипеда не справился с управлением. В результате аварии никто не пострадал.

Читайте также


происшествияДТПгород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика