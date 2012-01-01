В клинике Хайдарова перестали оказывать ряд услуг после смерти пациента

Клиника пластического хирурга Тимура Хайдарова приостановила оказание ряда услуг по инициативе следствия. Причиной стали нарушения со стороны руководства учреждения. Об этом сообщили в столичном управлении СК. Ранее после операции скончался 36-летний пациент клиники Хайдарова. По факту смерти мужчины возбудили уголовное дело, расследование которого продолжается. Рассказываем подробности.



Опечатанные операционные

В клинике IQ Plastique звездного хирурга Тимура Хайдарова приостановлено оказание ряда услуг по инициативе следствия, в частности опечатаны операционные. Об этом заявили в ГСУ СК России по Москве. В конце зимы стало известно, что после операции в учреждении скончался 36-летний мужчина. По данным СМИ, он пошел на хирургическое вмешательство ради уменьшения желудка. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть".

Сама операция состоялась 16 февраля. Пациент на следующие сутки после выписки почувствовал себя хуже и вновь обратился в ту же клинику. Специалисты провели повторное вмешательство. Но состояние мужчины не улучшилось. В итоге его перевели в другое медучреждение. Там он впал в кому и позже скончался.





из сообщения ГСУ СК России по Москве Получены и проверяются сведения о причинении вреда и угрозе причинения вреда в клиниках Хайдарова иным многочисленным пациентам. В целях полного и всестороннего расследования по уголовному делу назначены судебные экспертизы.

Однако сам Хайдаров информацию о приостановке деятельности клиники опроверг. "Съездите в клинику, посмотрите, клиника функционирует. Клиника работает, никаких официальных постановлений о приостановлении не было", – заявил хирург.

Ранее выяснилось, что погибшим пациентом оказался бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов. Вдова мужчины Зарина, которая сейчас ждет ребенка, в своих соцсетях написала, что не оставит безнаказанными тех, кто виновен в случившемся.

"Лишить человека жизни, разбить сердце матери, жены и еще не родившегося ребенка ради сохранения репутации и собственных амбиций. Это не может быть оправдано нигде, никем и никогда!" – высказалась женщина.



Не первый скандал

Скандалы вокруг звездного пластического хирурга начались еще прошлым летом. Тогда певица Слава пожаловалась на некачественную работу Хайдарова. После вмешательства, по словам артистки, ее грудь стала асимметричной, а также остались шрамы.

"Швы просто ужаснейшие. Тимур, ты очень круто делаешь тело, но не делай грудь никому. Я не знаю, ты это делаешь или твой ассистент. Это просто уродство", – заявила Слава.

В свою очередь, Хайдаров утверждал, что певица не соблюдала рекомендации, которые действуют на период восстановления, и якобы вымогала деньги. Со слов хирурга, артистке предлагали исправить ситуацию, но та отказалась.





Тимур Хайдаров пластический хирург Мы собирались хирургически исправить рубцы, это делается 15–20 минут. Но Слава попала под влияние некоторых людей. Как доктор я могу сказать, мы со своей стороны от нее никогда не отказывались, всячески пытались содействовать в плане косметологических процедур, кремов, той же хирургической коррекции. Но человек принял вот такое решение.

Помимо Славы, недовольна оказалась и певица Любовь Успенская. Он обращалась к хирургу, чтобы увеличить ягодицы. В своих соцсетях артистка назвала врача "мясником" и заявила, что переделывала работу Хайдарова в другой клинике.

