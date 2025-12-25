Российский бизнес заявил о необходимости более динамичного снижения ключевой ставки

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Silas Stein

Представители бизнеса во время встречи с Владимиром Путиным заявили о необходимости более динамичного снижения ключевой ставки в России. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Мы обсуждали макроэкономические вопросы, в частности, <...> может быть, более динамичное снижение ключевой ставки, учитывая, что инфляция меньше 6% по итогам 2025 года", – цитирует его ТАСС.

Кроме того, бизнес на встрече с президентом обратил внимание на необходимость более прогнозируемого курса рубля в 2026 году. По мнению Шохина, нужно снизить волатильность национальной валюты.

Он привел пример, что в начале 2025 года многие ориентировались на курс 95–100 рублей за доллар, а получилось 80 рублей и даже меньше. В своих прогнозах на следующий год эксперты разошлись в своих оценках. Глава РСПП указал, что одни прогнозируют 100 рублей за доллар, а другие – 50 рублей.

"Это не значит, конечно, что надо вводить жесткий валютный коридор, как это было до 2014 года и в конце 1990-х. Но тем не менее использовать рыночные инструменты валютного регулирования вполне возможно, чтобы как минимум волатильность сократить, а тем самым – предсказуемость повысить", – объяснил Шохин.

Традиционная предновогодняя встреча Путина с представителями бизнеса состоялась 24 декабря. Участники собрания подняли вопросы демографии, ключевой ставки, курса рубля и импортозамещения. Также затрагивались темы защиты окружающей среды и другие вопросы по экономическому развитию страны.

Недавно Центробанк России понизил ключевую ставку до 16% годовых. По мнению экспертов, к концу 2026 года ключевая ставка может составить свыше 10%, но не ниже.

