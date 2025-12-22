Экономист Копейкин: ключевая ставка ЦБ может составить выше 10% к концу 2026 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ключевая ставка Центробанка РФ до конца 2026 года может составить свыше 10%, но не ниже. Об этом в эфире радио КП заявил главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин.

Эксперт напомнил, что в России несколько кварталов подряд замедляется инвестиционная динамика, поэтому замедляется и экономический рост. При этом перспективы ускорения экономического роста сильно зависят от инвестиций.

"Понятно, что, если ключевая ставка находится на уровне 16%, кредиты для инвестиций запретительно дороги. Даже если у предприятий есть свои собственные ресурсы, то гораздо спокойнее и безопаснее положить деньги на депозит, положить в надежные облигации, не рисковать и заработать", – объяснил экономист.

По его словам, в России сейчас одна из самых высоких в мире разниц между номинальными ставками инфляции. Поэтому для улучшения экономической ситуации необходимо скорейшее снижение ключевой ставки, уверен эксперт.

В стране замедляется инфляция, хоть и медленней, чем планировал ЦБ. Этому поспособствовал крепкий рубль, но в итоге экспортеры недополучают выручку, поэтому снижаются налоговые поступления. Как итог – становится меньше ресурсов на инвестиции, которых и так не хватает, указал Копейкин.

"Центральный банк пока во всех своих заявлениях говорит о неизменности проводимой политики и сохраняет пока свой прогноз по среднему уровню ключевой ставки на будущий год в размере 13–15%. Что это означает? В год мы входим с 16%, следующее заседание плановое в феврале, в середине месяца", – отметил специалист.

По его словам, если ориентироваться на нижний уровень в 13%, то арифметически ключевая ставка до конца года может составить 10%. При этом изменения ставки могут быть нелинейными. Копейкин уверен, что при продолжении политики ЦБ ставка будет выше 10%, ближе к 11–12%.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что цикл снижения ключевой ставки будет продолжаться в течение всего 2026 года. По ее словам, все решения по ставке направлены на скорейшее завершение периода высокого роста цен, не допуская при этом нанесения вреда производственному потенциалу, а также переохлаждения экономики.

