Ядовитая змея укусила жительницу Москвы

Фото: телеграм-канал "Склиф"

Голубая куфия (вид ядовитых змей. – Прим. ред.) укусила 50-летнюю жительницу Москвы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Змея укусила женщину за ногу после того, как выползла из террариума. Пострадавшая обратилась за медпомощью и была доставлена в Центр острых отравлений НИИ, где ей провели детоксикацию организма и антигистаминную терапию.

К настоящему моменту женщина выписана из медучреждения. У нее до сих пор остался синяк после укуса.

Отмечается, что укус голубой куфии редко приводит к летальному исходу, но может нарушить свертываемость крови, спровоцировать повреждение тканей и тяжелую аллергическую реакцию.

Ранее кошка спасла российскую семью от ядовитой змеи на Бали. Хозяйка животного рассказала, что питомца отправили погулять на улицу. В тот момент на крыльце оказалась рептилия. Заметив ее, кошка начала громко мяукать.