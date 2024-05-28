Собянин рассказал о достижениях учеников творческих школ и колледжей Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 20 зарубежных площадок приняли учеников столичных творческих школ и колледжей за прошедший учебный год. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

"В Международном конкурсе пианистов в Фуджейре (ОАЭ) ученик Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных Захар Деревянко получил премию", – заявил Собянин.

Градоначальник рассказал, что хореографический ансамбль "Мозаика" Детской школы искусств № 11 получил Гран-при в VI международном конкурсе-фестивале "Парад искусств" в Бресте в Белоруссии. Сводный оркестр народных инструментов учеников детских школ искусств имени Алябьева и имени Стравинского принимал участие в программе Российско-китайского молодежного фестиваля культуры и искусства в Пекине.

По словам мэра Москвы, в 2024 году столичные школы искусств уже провели более 2,5 тысячи мероприятий, а всего за учебный год выступили порядка 5 тысяч раз. Собянин подчеркнул, что Москва поддерживает развитие талантливых ребят – в городе открыто 149 творческих образовательных учреждений, которые посещают около 100 тысяч детей.

Мэр также напомнил, что по проекту "Искусство – детям" было отремонтировано 130 зданий учебных организаций. В этом году в Москве было открыто новое здание хореографического училища имени Лавровского, а 1 сентября после капитального ремонта откроется обновленная детская школа искусств имени Калинникова.

Приемная кампания в школах искусств столицы началась 15 апреля. Она продлится 2 месяца, юные жители могут попробовать поступить на музыкальное, театральное, хореографическое или художественное направление.

До этого сообщалось, что в Парке Горького 1 и 2 июня пройдет второй московский детский фестиваль искусств "Небо". На девяти площадках организуют свыше 100 мероприятий. В 2024 году составят разнообразную программу, которая подойдет детям и взрослым.