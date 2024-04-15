Приемная кампания началась в школах искусств Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Приемная кампания началась в школах искусств столицы, она продлится 2 месяца. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на пресс-службу департамента культуры Москвы.

В пресс-службе добавили, что в школах есть предпрофессиональные и общеразвивающие программы. В первом случае детей готовят к творчеству с ранних лет, а во втором занятия ориентированы на эстетическое воспитание детей и взрослых. В частности, юные жители могут попробовать поступить на музыкальное, театральное, хореографическое или художественное направление.



Для этого нужно сначала заполнить заявку на сайте. Затем ребенка с родителями пригласят на прослушивание в музыкальную школу, где оценят его чувство ритма, память, музыкальный слух и артикуляцию. При поступлении на художественное, хореографическое и другие отделения проводят похожие испытания.

"В Москве работает 137 детских школ искусств. В них реализуется более 40 направлений образования в области музыки, театра, танца и визуальных искусств", – указали в пресс-службе департамента.

Ранее стало известно, что в Москве с 3 апреля открылась первая школа волонтера культурного наследия. Первый образовательный курс по изучению реставрационного искусства рассчитан до 31 августа. Записаться на обучение смогли совершеннолетние москвичи, имеющие опыт в сфере сохранения культурного наследия.

