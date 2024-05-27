В АТА рассказали, как родители выбирают лагерь для детей летом

В детском отдыхе большую роль играет образовательная программа. Для родителей ее значение иногда превышает важность вопросов о том, чем будут кормить детей в лагере и где они будут жить. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Александр Мкртчян.

Между тем учебный год подошел к концу и тысячи московских подростков готовятся разъехаться по летним лагерям. Есть варианты в Подмосковье, морские курорты и отдых в столице. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.