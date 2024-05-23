Захарова: ограничение Норвегии на въезд граждан РФ может разрушить двусторонние отношения

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Решение Норвегии ограничить въезд для российских туристов направлено на разрушение двусторонних отношений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она уточнила, что Москва разработает ответные меры на эти недружественные шаги Осло, исходя из интересов российского государства. В свою очередь, Россия не собирается ограничивать въезд норвежских граждан на территорию РФ, подчеркнула Захарова.

"Всегда рады тем, кто приезжает в нашу страну с добрыми намерениями", – прокомментировала Захарова.

Она указала на нарушение западными странами собственных обязательств международного права. Утверждения Норвегии о ненаправленности этих мер против граждан России не соответствуют действительности, заключила Захарова.

Утром 23 мая стало известно о введении Норвегией дополнительных ограничений на въезд для граждан РФ, прибывающих в страну в туристических и других целях не первостепенной важности. Новые правила вступят в силу с 29 мая.