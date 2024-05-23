Песков: Москва примет ответные меры на запрет въезда в Норвегию туристов РФ

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РФ примет ответные меры на решение Норвегии о запрете на въезд в страну для российских туристов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь российского лидера также назвал такое решение дискриминационным.

"Мы не приемлем такое решение. Мы сожалеем, что норвежское руководство выбрало такой путь ухудшения отношений", – подчеркнул Песков.

О введении Норвегией дополнительных ограничений на въезд для российских граждан, прибывающих в страну в туристических и других целях не первостепенной важности, стало известно утром 23 мая. Правила начнут действовать с 29 мая.

При этом Норвегия может сделать исключения для российских граждан, которые приезжают в гости к своим близким родственникам, а также для прибывающих с целью работы или учебы.

Кроме того, Финляндия с 15 апреля ввела дополнительные ограничения движения прогулочных судов на границе с Россией. В Федеральной таможенной службе РФ уточнили, что приостановлено движение по Сайменскому каналу через "Нуйямаа".

