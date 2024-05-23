Норвегия запретит въезд российским туристам

Фото: depositphotos/edu1971

Правительство Норвегии введет дополнительные ограничения на въезд для российских граждан, прибывающих в страну в туристических и других целях не первостепенной важности. Правила начнут действовать с 29 мая, сообщается на сайте правительства.

"Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы", – говорится в документе.

По его данным, ужесточение правил распространяется и на тех, кто получил визу от других стран Шенгенского соглашения. Норвегия может сделать исключения для российских граждан, которые приезжают в гости к своим близким родственникам, а также для прибывающих с целью работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения.

В правительстве подчеркнули, что власти внимательно следят за ситуацией на границе и пересечениями границы в погранпункте Стурскуг. Они готовы принять меры в случае необходимости.

Ранее Финляндия с 15 апреля ввела дополнительные ограничения движения прогулочных судов на границе с Россией. Приостановили движение по Сайменскому каналу через "Нуйямаа", прокомментировали в Федеральной таможенной службе РФ.

