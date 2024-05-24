24 мая, 11:30Транспорт
Причалы столичных вокзалов более 320 раз приняли и отправили теплоходы в течение мая
В течение мая причалы Северного и Южного речных вокзалов более 320 раз приняли и отправили круизные теплоходы в путешествия по городам России. Самые популярные направления – Мышкин, Казань, Тверь, Ярославль и Плес.
Тем временем в столице организуют фестиваль "Форма Жизни" – это международный кинофестиваль, посвященный вопросам сохранения окружающей среды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.