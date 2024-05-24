Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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Новости

24 мая, 11:30

Транспорт

Причалы столичных вокзалов более 320 раз приняли и отправили теплоходы в течение мая

Причалы столичных вокзалов более 320 раз приняли и отправили теплоходы в течение мая

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В течение мая причалы Северного и Южного речных вокзалов более 320 раз приняли и отправили круизные теплоходы в путешествия по городам России. Самые популярные направления – Мышкин, Казань, Тверь, Ярославль и Плес.

Тем временем в столице организуют фестиваль "Форма Жизни" – это международный кинофестиваль, посвященный вопросам сохранения окружающей среды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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