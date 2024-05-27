Педагог-организатор рассказала о летних программах для детей в Москве

Педагог-организатор управления городских программ Московского Дворца пионеров Юлия Полосова рассказала о летних программах для детей. Среди них есть проект "Новые вершины", призеры и победители которой могут поехать в образовательный лагерь на бюджетной основе.

Сколько стоят путевки в детские лагеря в 2024 году и какие города входят в топ направлений для детского отдыха? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

