Акция "День письма" началась в музеях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В музеях Москвы началась акция "День письма", приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая.

В период с 24 по 26 мая в рамках акции в музейных пространствах столицы можно будет ознакомиться с аутентичными пишущими предметами и материалами для письма. Кроме того, посетителям расскажут о различных техниках каллиграфии и художественного оформления рукописного текста, отметили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

"В этом году мы впервые проводим акцию "День письма". Ее цель – знакомство москвичей и гостей города с традициями русского языка и письменности, что особенно важно в эпоху гаджетов и соцсетей", – рассказал глава ведомства Алексей Фурсин.

Он отметил, что в акции примут участие 19 музеев. Кроме того, специально для этого события были подготовлены две выставки в онлайн-формате.

Ранее Сергей Собянин напомнил, что в День славянской письменности и культуры музею "Слово" на ВДНХ исполнилось пять лет. Мэр отметил, что в этом пространстве посетители могут узнать, как возникла письменность. Специалисты музея также расскажут об истории развития русского языка и его будущем.