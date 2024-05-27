Собянин представил масштабный проект благоустройства территории Росбиотеха

У Российского биотехнологического университета появится кампус будущего. О проекте с тремя функциональными зонами рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

В первой зоне, во внутреннем дворе главного здания университета, обустроят павильоны для коворкингов и лектория. Вторая зона расположится между учебными корпусами. А между зданиями общежития, учебным корпусом и жилым домом появится территория для активного отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.