Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 13 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь ожидаются в Москве во вторник, 13 августа. По области местами прогнозируется гроза. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 18 до 20 градусов, в Подмосковье – от 17 до 22 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 11 градусов, по области – до 8 градусов.

Около 21 миллиметра осадков выпало в столице с начала августа, что составляет примерно треть месячной нормы осадков.

По ожиданиям метеорологов, жаркая погода вернется в столичный регион ближе к концу недели. При этом в ближайшие дни температура воздуха в городе будет отставать от климатической нормы середины августа где-то на два-три градуса.