Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

ЦОДД призвал столичных водителей быть внимательными из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В городе местами идет дождь, в связи с чем следует соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон. Также не стоит оставлять автомобиль вблизи деревьев и шатких конструкций, подчеркнули в сообщении.

Сейчас интенсивное движение наблюдается на внутренней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Ярославском шоссе и на внутренней стороне МКАД в районе Профсоюзной улицы.

Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения на Садовом кольце, МКАД, а также на Ленинградском и Ярославском шоссе по направлению в область.

Облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь ожидаются в Москве во вторник, 13 августа. По области местами прогнозируется гроза. По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 18 до 20 градусов, в Подмосковье – от 17 до 22 градусов.

Около 21 миллиметра осадков выпало в столице с начала августа, что составляет примерно треть месячной нормы осадков.

По ожиданиям метеорологов, жаркая погода вернется в столичный регион ближе к концу недели. При этом в ближайшие дни температура воздуха в городе будет отставать от климатической нормы середины августа где-то на два-три градуса.