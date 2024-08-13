Москвичи могут помочь пострадавшим в Курской области через сайт "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичи смогут пожертвовать пострадавшим в Курской области семьям от 500 до 10 тысяч баллов на сайте "Миллион призов", который проводит данную акцию при поддержке Красного Креста. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Так, один балл будет равен одному рублю. Пожертвовать можно городские (зеленые) баллы программы лояльности "Миллион призов", которые получают жители столицы за активное участие в проектах "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий", "Город идей", а также призовые (красные) баллы акции #ВыбираемВместе2024.

Чтобы направить баллы пострадавшим в Курской области семьям, на сайте "Миллион призов" нужно зайти в раздел "Поощрения" и перейти в категорию "Благотворительность", где появится возможность перевести баллы Российскому Красному Кресту. Количество переводов неограниченно.

Красный Крест помогает самым беззащитным категориям населения: многодетным и малоимущим семьям, одиноким пожилым людям, лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям с различными заболеваниями, беженцам, а также пострадавшим при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях.

С помощью "Миллиона призов" москвичи направили в благотворительные фонды с момента появления такой возможности свыше 465 миллионов рублей.

С 6 августа в Курской области не прекращаются столкновения ВС РФ с ВСУ. По последним данным, под контролем украинских формирований находятся 28 населенных пунктов Курской области. В связи с этим из приграничных районов региона выехали около 121 тысячи жителей.

Однако с начала боев в Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

Путин поставил задачу выбить противника с территорий России и обеспечить надежное прикрытие границы. По данным на 12 августа, общие потери украинской стороны на курском направлении составили 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера.

В связи с происходящим в регионе введен режим ЧС федерального характера. С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

