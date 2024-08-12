Сенатор США Грэм похвалил Зеленского за нападение на Курскую область

Фото: AP Photo/Andrew Harnik (Линдси Грэм, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Сенатор США Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) похвалил президента Украины Владимира Зеленского за нападение на Курскую область в ходе своего визита в Киев.

"После 2,5 лет вы продолжаете стоять на своих позициях, да и еще зашли в Россию. Мы гордимся вашим руководством", – заявил Грэм на кадрах видео, которое было опубликовано в телеграм-канале офиса Зеленского.

Американский политик отметил, что рад нападению украинских формирований на российский регион. Он также подчеркнул, что Киев не предупреждал США о подобных планах.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

В результате боевых действий на территории Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. При этом общие потери украинской стороны на курском направлении составили 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера.

По последним данным, под контролем украинских формирований находятся 28 населенных пунктов Курской области. Из приграничных районов региона выехали около 121 тысячи жителей.

Между тем заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель сообщил, что США ведут приватные переговоры с Украиной о возможности использовать дальнобойные ракеты ATACMS. Киев сможет применять это вооружение для ударов по военным базам на территории России.