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11 августа, 22:15

Происшествия

Следователи допросят устроившего смертельное ДТП подростка

Следователи допросят устроившего смертельное ДТП подростка

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Подростки на каршеринге попали в смертельную аварию на Южнобутовской улице

Подростка, устроившего смертельное ДТП на каршеринге в Южном Бутове, допросят следователи, когда разрешат врачи. 15-летний виновник аварии пока находится в больнице. Погиб его сверстник, еще трое подростков получили серьезные травмы.

ДТП произошло, когда компания пыталась уйти от полицейских и врезалась в дом.

Как нарушителю без прав удалось арендовать машину, и что ему теперь грозит – в эфире телеканала Москва 24.

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