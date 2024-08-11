Следователи допросят устроившего смертельное ДТП подростка

Подростка, устроившего смертельное ДТП на каршеринге в Южном Бутове, допросят следователи, когда разрешат врачи. 15-летний виновник аварии пока находится в больнице. Погиб его сверстник, еще трое подростков получили серьезные травмы.

ДТП произошло, когда компания пыталась уйти от полицейских и врезалась в дом.

Как нарушителю без прав удалось арендовать машину, и что ему теперь грозит – в эфире телеканала Москва 24.