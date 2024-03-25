"Система 112" – одна из самых важных служб столицы. Ее специалисты проходят тщательную подготовку, чтобы обрабатывать вызовы как можно скорее, при этом сохранять выдержку и спокойствие. Более 125 операторов службы 112 ежедневно принимают тысячи вызовов по самым разным происшествиям: пожары, ДТП, вызовы скорой помощи и многое другое.

Специалист по приему и обработке экстренных вызовов 112 рассказала о своей работе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.