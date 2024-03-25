Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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25 марта, 08:00

Общество

Специалист по приему и обработке экстренных вызовов 112 рассказала о своей работе

Специалист по приему и обработке экстренных вызовов 112 рассказала о своей работе

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"Система 112" – одна из самых важных служб столицы. Ее специалисты проходят тщательную подготовку, чтобы обрабатывать вызовы как можно скорее, при этом сохранять выдержку и спокойствие. Более 125 операторов службы 112 ежедневно принимают тысячи вызовов по самым разным происшествиям: пожары, ДТП, вызовы скорой помощи и многое другое.

Специалист по приему и обработке экстренных вызовов 112 рассказала о своей работе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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