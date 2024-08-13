Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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13 августа, 12:30

Происшествия

Новости регионов: новая волна природных пожаров началась в Якутии

Новости регионов: новая волна природных пожаров началась в Якутии

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В Якутии зарегистрировали новую волну природных пожаров. Всего в республике отмечено около 100 возгораний. Огонь охватил более 600 тысяч гектаров. Со стихией борются более 800 человек. В нескольких поселениях наблюдается сильная задымленность.

Тем временем в Дагестане идут мощные ливни. Из-за этого в Цумадинском районе девять сел остались без транспортного сообщения. Селевые потоки разрушили временный мост, размыли в нескольких местах дороги и водопропускные трубы. Ливни пока продолжаются, и специалисты не могут начать работы по восстановлению.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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