Подозреваемый в подрыве внедорожника на севере Москвы задержан в турецком Бодруме

Подозреваемого в подрыве машины на севере Москвы задержали в турецком Бодруме. Российские следователи оперативно установили личность предполагаемого подрывника, однако он успел улететь в Турцию – об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на одной из парковок на севере Москвы утром 24 июля. Инцидент произошел, когда в машину сели мужчина и женщина. В результате случившегося оба пострадали.

Известно, что следователи нашли такси, на котором подрывник приехал к месту преступления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.