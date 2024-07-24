Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 18:15

Происшествия

Подозреваемый в подрыве внедорожника на севере Москвы задержан в турецком Бодруме

Подозреваемый в подрыве внедорожника на севере Москвы задержан в турецком Бодруме

Новости мира: извержение гейзера в Йеллоустоуне сняли на камеру

Новости регионов: автомобильный мост размыло в Иркутской области

Установлена личность подозреваемого по делу о подрыве машины на севере Москвы

Нетрезвую пассажирку сняли с рейса Москва – Куба

Офицер Андрей Торгашов опроверг сообщение о подрыве его автомобиля в Москве

Новости часа: предвыборный штаб Трампа пожаловался на Харрис в избирком США

Два повара подрались в кафе на западе Москвы

Новости регионов: почти 90 очагов лесных пожаров зафиксировано в Якутии

В Кремле заявили, что не могут вмешиваться в дела компании Wildberries

Подозреваемого в подрыве машины на севере Москвы задержали в турецком Бодруме. Российские следователи оперативно установили личность предполагаемого подрывника, однако он успел улететь в Турцию – об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на одной из парковок на севере Москвы утром 24 июля. Инцидент произошел, когда в машину сели мужчина и женщина. В результате случившегося оба пострадали.

Известно, что следователи нашли такси, на котором подрывник приехал к месту преступления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика