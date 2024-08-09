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09 августа, 07:30

Происшествия

Новости регионов: ДТП с участием фуры произошло в Омской области

Новости регионов: ДТП с участием фуры произошло в Омской области

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Массовая авария с большегрузом произошла на трассе "Челябинск – Новосибирск" в Омской области. Водитель Hyundai выехал на встречную полосу, столкнулся с другой легковой машиной и врезался в фуру. После удара от машины практически ничего не осталось, водитель и пассажир погибли. Серьезные повреждения получил и большегруз.

Кроме того, в Башкирии автомобиль Chevrolet потерял управление на повороте, вылетел в кювет и перевернулся. Выжил только 12-летний мальчик, его госпитализировали с травмами. Водитель и других два пассажира погибли на месте.

Также стало известно, что в Кемеровской области на три месяца остановили работу золотодобывающей компании. Она сбрасывала в реку сточные воды с огромным количеством вредных веществ. Так, концентрация железа превысила норму почти в 13 раз, а меди – в 4 раза. Берег золотодобытчики использовали как склад для хранения топлива, отходов и стоянки авто. Организацию привлекли к ответственности по нескольким статьям и выписали штраф в полмиллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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