Новости регионов: грузовик перевернулся в Крыму

В Крыму водитель фуры уснул за рулем, в результате машина съехала с дороги и перевернулась. Авария произошла на 101-м километре трассы "Таврида". Отмечается, что очевидцами ДТП оказались сотрудники МЧС. Спасатели вытащили водителя из машины и оказали ему первую помощь.

Скандал произошел в курортной Анапе, где девушек выгнали с территории пляжа. Пришедшие сотрудники заявили, что огороженный участок является собственностью местной гостиницы. Девушки отказались уходить, в итоге сотрудники вынесли их вещи за ленту и попросили не мешать посетителям отеля.

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