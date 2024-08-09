Новости мира: ДТП с автобусом произошло в пригороде Анкары в Турции

В пригороде Анкары в Турции девять человек погибли, 26 пострадали в аварии с автобусом утром 9 августа. Автобус, в котором ехали местные жители, вылетел за ограждение на трассе и врезался в опору железнодорожной эстакады. Поскольку на дороге не осталось следов торможения, полиция сделала вывод, что водитель уснул за рулем.

Тем временем новую работу Бэнкси украли в Лондоне через час после ее появления. Это было четвертое граффити с 6 августа. По традиции уличный художник опубликовал в соцсетях фотографию своего нового творения – волка, нарисованного на спутниковой тарелке, закрепленной на крыше, а через час свидетели увидели, как трое мужчин в масках забрались на крышу, сорвали тарелку и скрылись с ней на автомобиле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

