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09 августа, 11:30

Происшествия

Новости мира: ДТП с автобусом произошло в пригороде Анкары в Турции

Новости мира: ДТП с автобусом произошло в пригороде Анкары в Турции

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В пригороде Анкары в Турции девять человек погибли, 26 пострадали в аварии с автобусом утром 9 августа. Автобус, в котором ехали местные жители, вылетел за ограждение на трассе и врезался в опору железнодорожной эстакады. Поскольку на дороге не осталось следов торможения, полиция сделала вывод, что водитель уснул за рулем.

Тем временем новую работу Бэнкси украли в Лондоне через час после ее появления. Это было четвертое граффити с 6 августа. По традиции уличный художник опубликовал в соцсетях фотографию своего нового творения – волка, нарисованного на спутниковой тарелке, закрепленной на крыше, а через час свидетели увидели, как трое мужчин в масках забрались на крышу, сорвали тарелку и скрылись с ней на автомобиле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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