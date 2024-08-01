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01 августа, 08:45

В мире

Новости мира: столицу Пакистана затопило после аномальных дождей

Новости мира: столицу Пакистана затопило после аномальных дождей

Новости мира: крупный лесной пожар подошел вплотную к Мадриду

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Международный союз триатлона объявил о переносе соревнований на ОИ на 31 июля

Соревнования по триатлону на ОИ в Париже перенесли из-за качества воды в Сене

В столице Пакистана зафиксировали наводнение. В Сети появились кадры, где пешеходы передвигались по улицам Исламабада по пояс в воде, под которой уже скрылись машины. При этом аномальный для этого времени года в регионе дождь не прекращается.

Также стало известно, что масштабный пожар бушует на римских холмах с 31 августа. В районе Монте-Марио объявлена эвакуация после того, как неподалеку от зданий суда и итальянского информагентства началось возгорание. Очевидцы говорят, что слышали несколько взрывов. К тушению привлечены десятки спасателей и вертолеты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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