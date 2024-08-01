Новости мира: столицу Пакистана затопило после аномальных дождей

В столице Пакистана зафиксировали наводнение. В Сети появились кадры, где пешеходы передвигались по улицам Исламабада по пояс в воде, под которой уже скрылись машины. При этом аномальный для этого времени года в регионе дождь не прекращается.

Также стало известно, что масштабный пожар бушует на римских холмах с 31 августа. В районе Монте-Марио объявлена эвакуация после того, как неподалеку от зданий суда и итальянского информагентства началось возгорание. Очевидцы говорят, что слышали несколько взрывов. К тушению привлечены десятки спасателей и вертолеты.

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