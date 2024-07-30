Соревнования по триатлону на ОИ в Париже перенесли из-за качества воды в Сене

Парижская Сена оказалась грязной для заплыва триатлонистов на Олимпиаде. Официальное заявление от Международного союза триатлона появилось в ночь на 29 июля. Изначально мужчины должны были разыграть комплект медалей утром 29 июля, а на 30 июля были запланированы соревнования у женщин. Теперь соревнования у мужчин переносятся на 31 июля и должны пройти сразу после женской гонки.

Отмечается, что на очистку реки перед Олимпиадой потратили почти 1,5 миллиарда евро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

