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30 июля, 13:30

Спорт

Соревнования по триатлону на ОИ в Париже перенесли из-за качества воды в Сене

Соревнования по триатлону на ОИ в Париже перенесли из-за качества воды в Сене

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Парижская Сена оказалась грязной для заплыва триатлонистов на Олимпиаде. Официальное заявление от Международного союза триатлона появилось в ночь на 29 июля. Изначально мужчины должны были разыграть комплект медалей утром 29 июля, а на 30 июля были запланированы соревнования у женщин. Теперь соревнования у мужчин переносятся на 31 июля и должны пройти сразу после женской гонки.

Отмечается, что на очистку реки перед Олимпиадой потратили почти 1,5 миллиарда евро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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