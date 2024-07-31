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31 июля, 14:45

Происшествия

Новости мира: режим ЧП объявили в американском штате Вермонт

Новости мира: режим ЧП объявили в американском штате Вермонт

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В американском штате Вермонт объявлено чрезвычайное положение – там проливные дожди вызвали крупное наводнение. Под водой находятся несколько городов, спасено более 100 человек. Отмечается, что уровень паводковых вод растет, и в штате ожидаются новые сильные дожди. В столице Вермонта реки достигли рекордных за сто лет отметок.

Также стало известно, что в Индии число погибших из-за схода оползней превысило 170 человек, пострадали более 120 человек. К ЧП привели муссонные ливни. На месте происшествия идет поисково-спасательная операция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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