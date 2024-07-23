Возбуждено дело по факту гибели байкерши МотоТани в Турции

Фото: телеграм-канал "#мотоТаня"

Уголовное дело завели по факту гибели байкерши Татьяны Озолиной (МотоТани) в результате аварии в Турции. Российское Генконсульство в Анталье пообещало в беседе с РИА Новости, что поможет вернуть тело девушки на родину.

По предварительным данным ведомства, девушка получила несовместимые с жизнью травмы в результате столкновения с другим мотоциклом.

"Генконсульство России в Анталье выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей и в рамках имеющихся полномочий окажет необходимое содействие в вопросах оформления соответствующих документов и репатриации тела", – подчеркнули в ведомстве.

Последние дни блогер была в Турции и в своих соцсетях активно освещала поездку.

До этого СМИ писали, что два мотоцикла столкнулись с фурой, после чего один мотоцикл влетел в барьер на обочине, а другой – в разделительный барьер. Озолина умерла на месте, а турецкого мотоблогера Онура Обута доставили в медучреждение с тяжелыми травмами.

Позже в Сети появились кадры с места происшествия.

