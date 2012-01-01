Отец МотоТани рассказал о последней встрече с дочерью перед ее ДТП в Турции

Блогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, погибла в ДТП на одной из трасс Турции. Местные СМИ выдвигают две версии произошедшего, но близкие девушки винят в трагедии местного знакомого россиянки. Подробнее – в нашем материале.

Скончалась на месте

38-летняя Татьяна Озолина, которую в Сети знают как блогера МотоТаню, разбилась на своем красном байке у деревни Сарычай на трассе Милас – Секе вечером 22 июля. В генеральном консульстве РФ в Анталье подтвердили факт происшествия и рассказали, что уже возбуждено уголовное дело.



из сообщения генерального консульства РФ в Анталье Генконсульство России в Анталье выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей и в рамках имеющихся полномочий окажет необходимое содействие в вопросах оформления документов и репатриации тела россиянки на родину.

По версии агентства IHA, девушка и турецкий блогер Онур Обут не справились с управлением и врезались в фуру. Однако, по данным издания Karya Haber, столкновения с большегрузом не было, а местный мотоциклист сам врезался в Татьяну. После аварии мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами, а девушка скончалась на месте.

"Татьяна сначала поднялась и подошла к своему мотоциклу, но внезапно упала и скончалась. Ее шлем слетел с головы, и вся экипировка была на ней, но из-за травмы головы она скончалась", – говорится в публикации издания.

Этой же версии придерживаются и близкие Татьяны, сообщил телеграм-канал Shot. По данным издания, турок позвал россиянку покататься и показать местные достопримечательности. Девушка якобы ехала с минимальной скоростью и затормозила перед грузовиком, в то время как Обут летел, не сбавляя ход, и врезался в ее байк сзади.

По данным СМИ, у Озолиной остался 13-летний сын и муж Станислав – мужчина вылетел в Турцию, как только узнал о случившемся.

Татьяна Озолина известна своими роликами в социальных сетях и танцами на дорогах. На девушку подписаны пять миллионов человек в TikTok, два миллиона на YouTube и еще миллион в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Изначально девушка собиралась отправиться в очередное путешествие в Грецию, однако ее развернули на пропускном пункте. Поэтому она поехала "покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию".



"Дочки больше нет"

Руководитель объединения "МотоМосква", знакомый МотоТани Андрей Иванов подтвердил, что в момент ДТП Озолина была в полной экипировке. Однако в момент удара с девушки слетел шлем, из-за чего она получила серьезные травмы, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Иванов склоняется к версии, что все произошло из-за действий Онура Обута.





Андрей Иванов руководитель объединения "МотоМосква", знакомый МотоТани Я проанализировал характер повреждений мотоциклов после аварии. У байка МотоТани повреждена задняя часть. У турка, который с ней ехал – передняя. Можно сделать вывод, что Татьяна шла первой.

Также Иванов подчеркнул, что Озолина очень хорошо управляла байком и заработала девять знаков "мотоотличия" за путешествия на дальние расстояния.

"Даже у меня пять! А девять – это и для мужчины много, а для девушки – вообще беспрецедентно. Таня путешествовала на литровом спортбайке (могут разгоняться до 200 километров в час. – Прим. ред.) и этим очень выделялась. Это мотоцикл для шоссейных гонок, заездов на спецтрассах. Обычно люди в поездки берут туристические мотоциклы", – поделился Иванов.



Новости мира: российская байкер-блогер МотоТаня погибла в ДТП в Турции

Отец МотоТани Иван Иванович рассказал изданию NGS, что примерно за две недели до аварии дочь отправила семью на Черноморское побережье.



город в Омской области. – Прим. ред. ) 20-го числа. И тут сразу такое известие, что дочки больше нет, ничего больше не будет.

Иван Иванович отец Татьяны Озолиной В последний раз нас проводила, посадила на автобус. С нами внук был. Мы вернулись в Тару () 20-го числа. И тут сразу такое известие, что дочки больше нет, ничего больше не будет.

В свою очередь, депутат Госдумы и мотоциклист со стажем Виталий Милонов рассказал изданию "Вечерний Санкт-Петербург", что МотоТаня "очеловечила мотосообщество" и вызывала только положительные эмоции. При этом она не позволяла себе хулиганить на дороге и всегда ездила в шлеме, отметил парламентарий.

"Она дала людям возможность пересмотреть мотоциклистов, этих вечно "кожаных", с черепами, суровых волосатых мужиков, которые ходят в мотокуртках и зимой, и летом. Она придала более человечный вид мотосообществу и действительно, своими короткими юмористичными роликами очень очеловечила мотоциклистов. Она была большая молодец и у всех вызывала абсолютно положительные эмоции", – поделился он.

В соцсетях подписчики тоже выражают соболезнования родным и близким девушки и поделились личными историями. Например, некоторых МотоТаня вдохновила на покупку мотоцикла и подарила много радости и смеха.



Саша пользователь Сети Татьяна, вы были прекрасным человеком. Следила за вами с 2021 года, всегда яркая и невероятная! Мои соболезнования близким, и особенно сыну.

"Иногда натыкалась на Таню в TikTok, любовалась ее красотой. Как красиво она смотрелась на мотоцикле. Какой интересной девушкой была сама по себе. Новость ошарашила... соболезнования родным и близким", – добавила Маша.

В российской мотосреде также выразили соболезнования. Многие члены сообщества отметили, что в стране нет мотоциклистов, кто был бы равнодушен к МотоТане.