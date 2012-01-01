Отец МотоТани рассказал о последней встрече с дочерью перед ее ДТП в Турции

Блогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, погибла в ДТП на одной из трасс Турции. Местные СМИ выдвигают две версии произошедшего, но близкие девушки винят в трагедии местного знакомого россиянки. Подробнее – в нашем материале.
Скончалась на месте
38-летняя Татьяна Озолина, которую в Сети знают как блогера МотоТаню, разбилась на своем красном байке у деревни Сарычай на трассе Милас – Секе вечером 22 июля. В генеральном консульстве РФ в Анталье подтвердили факт происшествия и рассказали, что уже возбуждено уголовное дело.
По версии агентства IHA, девушка и турецкий блогер Онур Обут не справились с управлением и врезались в фуру. Однако, по данным издания Karya Haber, столкновения с большегрузом не было, а местный мотоциклист сам врезался в Татьяну. После аварии мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами, а девушка скончалась на месте.
"Татьяна сначала поднялась и подошла к своему мотоциклу, но внезапно упала и скончалась. Ее шлем слетел с головы, и вся экипировка была на ней, но из-за травмы головы она скончалась", – говорится в публикации издания.
Этой же версии придерживаются и близкие Татьяны, сообщил телеграм-канал Shot. По данным издания, турок позвал россиянку покататься и показать местные достопримечательности. Девушка якобы ехала с минимальной скоростью и затормозила перед грузовиком, в то время как Обут летел, не сбавляя ход, и врезался в ее байк сзади.
По данным СМИ, у Озолиной остался 13-летний сын и муж Станислав – мужчина вылетел в Турцию, как только узнал о случившемся.
"Дочки больше нет"
Руководитель объединения "МотоМосква", знакомый МотоТани Андрей Иванов подтвердил, что в момент ДТП Озолина была в полной экипировке. Однако в момент удара с девушки слетел шлем, из-за чего она получила серьезные травмы, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Иванов склоняется к версии, что все произошло из-за действий Онура Обута.
Также Иванов подчеркнул, что Озолина очень хорошо управляла байком и заработала девять знаков "мотоотличия" за путешествия на дальние расстояния.
"Даже у меня пять! А девять – это и для мужчины много, а для девушки – вообще беспрецедентно. Таня путешествовала на литровом спортбайке (могут разгоняться до 200 километров в час. – Прим. ред.) и этим очень выделялась. Это мотоцикл для шоссейных гонок, заездов на спецтрассах. Обычно люди в поездки берут туристические мотоциклы", – поделился Иванов.
Новости мира: российская байкер-блогер МотоТаня погибла в ДТП в Турции
Отец МотоТани Иван Иванович рассказал изданию NGS, что примерно за две недели до аварии дочь отправила семью на Черноморское побережье.
В свою очередь, депутат Госдумы и мотоциклист со стажем Виталий Милонов рассказал изданию "Вечерний Санкт-Петербург", что МотоТаня "очеловечила мотосообщество" и вызывала только положительные эмоции. При этом она не позволяла себе хулиганить на дороге и всегда ездила в шлеме, отметил парламентарий.
"Она дала людям возможность пересмотреть мотоциклистов, этих вечно "кожаных", с черепами, суровых волосатых мужиков, которые ходят в мотокуртках и зимой, и летом. Она придала более человечный вид мотосообществу и действительно, своими короткими юмористичными роликами очень очеловечила мотоциклистов. Она была большая молодец и у всех вызывала абсолютно положительные эмоции", – поделился он.
В соцсетях подписчики тоже выражают соболезнования родным и близким девушки и поделились личными историями. Например, некоторых МотоТаня вдохновила на покупку мотоцикла и подарила много радости и смеха.
"Иногда натыкалась на Таню в TikTok, любовалась ее красотой. Как красиво она смотрелась на мотоцикле. Какой интересной девушкой была сама по себе. Новость ошарашила... соболезнования родным и близким", – добавила Маша.
В российской мотосреде также выразили соболезнования. Многие члены сообщества отметили, что в стране нет мотоциклистов, кто был бы равнодушен к МотоТане.