Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 12:29

Происшествия

Появились фото с места гибели байкерши МотоТани в Турции

Фото: karyahabermilas.com

В Сети появились фотографии с места гибели российской байкерши Татьяны Озолиной (МотоТани) в Турции. ДТП с ее участием произошло в провинции Мугла, уточняет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

О смертельной аварии стало известно в ночь на вторник, 23 июля. Как писали СМИ, два мотоцикла, одним из которых управляла Озолина, столкнулись с фурой на трассе между городами Секе и Милас, затем один мотоцикл влетел в барьер на обочине, а другой – в разделительный барьер.

Девушка умерла на месте, а турецкого мотоблогера Онура Обута доставили в медучреждение с тяжелыми травмами.

Новости мира: российская байкер-блогер МотоТаня погибла в ДТП в Турции

Читайте также


происшествияза рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика