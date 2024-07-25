25 июля, 18:21Происшествия
Таксист в Москве открыл стрельбу из травматического пистолета по пассажиру
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Таксист в Москве несколько раз выстрелил из травматического пистолета в пассажира, с которым у него произошел конфликт. Столичная прокуратура рассказала о происшествии в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел на Международном шоссе. Во время ссоры с пассажиром водитель въехал в металлическое ограждение. Затем таксист достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в голову пассажира, говорится в сообщении.
В настоящее время пострадавший находится в больнице. Водителя 1968 года рождения задержали.
Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования случившегося и принятие решения о возбуждении уголовного дело по статье о покушении на убийство.
Ранее стрельба произошла на севере Москвы. Возле дома 19 на Коровинском шоссе между тремя местными жителями случился бытовой конфликт, переросший в потасовку. Двух участников конфликта, находящихся в состоянии опьянения, доставили к правоохранителям.
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