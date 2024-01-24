Мужчина ударил полицейского ножом на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина напал с ножом на полицейского на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, злоумышленник скрылся с места происшествия, а пострадавшего отправили в больницу. Прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего, уточнили в пресс-службе.

В свою очередь, ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Отмечается, что следователи осмотрели место нападения и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

"Сотрудникам органа дознания дано поручение на проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лица, совершившего данное преступления", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее семейная пара из псковской деревни с ножом и вилами напала на сотрудников полиции и соцзащиты, которые приехали проверить условия жизни ребенка в этой семье.

От действий злоумышленников пострадала сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних, ее госпитализировали с ножевыми ранениями. Против пары возбуждено уголовное дело.

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