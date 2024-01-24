Прокуратура Москвы составила среднестатистический портрет преступника

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Столичная прокуратура составила среднестатистический портрет преступника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

Выяснилось, что чаще всего преступления в Москве совершают приезжие из других российских субъектов, у которых нет стабильного источника дохода.

"На территории Москвы за 12 месяцев 2023 года выявлено 33 123 лица, совершивших преступления. Из них более половины (55,8%) – не жители столицы", – уточнили в ведомстве.

Так, чаще всего нарушают закон лица в возрасте от 30 до 49 лет – 17 796 человек (53,7%). Только треть преступников оказалась моложе:

от 18 до 24 лет – 5 999 человек (18,1%);

от 25 до 29 лет – 5 357 человек (16,1%);

от 14 до 17 лет – 301 человек (0,9%).

Преступников, входящих в возрастную группу 50 лет и старше, насчитывается в Москве 3 670 человек (11%).

Кроме того, специалисты прокуратуры выяснили, что среди преступников 83,2% – это мужчины, а 16,8% – женщины. Как правило, у тех, кто решился на преступное деяние, нет стабильного источника дохода – 20 821 человек (62,8%).

Также правовая статистика показала, что 4 736 виновных – это служащие (14,3%), 718 преступников являются студентами (2,1%). Что касается уровня образования, 71,5% нарушителей имеют среднее образование, 22,8% – высшее, 0,7% – начальное.

Совершали противоправные действия в нетрезвом виде 13,4% преступников, под действием наркотиков – 1,2%.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что почти 9 тысяч человек, обвиняемых в коррупции, предстали перед судом за девять месяцев 2023 года.

По его словам, взяточничество остается одним из самых распространенных видов коррупционных преступлений. Так, от общего числа направленных в суд уголовных материалов по коррупции дела о взяточничестве составляют 67%. На втором месте находятся дела о мошенничестве – 13%.



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