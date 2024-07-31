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31 июля, 07:15

Происшествия

Новости регионов: Казань подтопил мощный ливень

Новости регионов: Казань подтопил мощный ливень

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30 июля на Казань обрушились дожди с градом и шквалистым ветром, который буквально сбивал с ног. В нескольких районах столицы Татарстана ливневая канализация не выдержала нагрузки, и улицы затопило. В некоторых местах уровень воды поднялся выше колес автомобиля. Чтобы не заглохнуть посреди дороги, водители выезжали на тротуары, а трамваи и троллейбусы меняли маршруты.

Тем временем в Башкортостане после обильных дождей вышли из берегов реки Белая, Ай, Ик и Урал. В итоге подтопленными в разной степени оказались несколько поселков. Где-то вода подошла только к порогам домов, а в некоторых местах затопило первые этажи зданий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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