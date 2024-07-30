Смерч повредил авиационную технику в аэропорту Нижнекамска

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Хозяйственные постройки и авиационная техника были повреждены в результате смерча на территории аэропорта Бегишево в Нижнекамске, передает РИА Новости со ссылкой на авиагавань.

В данный момент специалисты ведут работы по устранению повреждений, при этом общий ущерб уточняется.

Тем не менее, как уточнили в пресс-службе, смерч не повлиял на работу аэропорта, и все рейсы выполняются по расписанию.

Ранее над Черным морем у берегов Сочи образовался смерч. Жителей Сочи предупреждали о возможном формировании атмосферных вихрей.

В Сети появились видео, на которых видно, как огромный водяной столб устремился в небо. Насколько далеко воронка находится от берега не было ясно, поскольку дома заслонили кромку воды.