Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве набережных реки Яузы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 20 километров набережных реки Яузы будут благоустроены в 2024 году, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ.

"В течение нескольких лет занимаемся поймой, набережной реки Яузы. Вначале делали верховье, парковые территории, особо охраняемые. Огромная работа, которую мы проводили последние лет пять", – напомнил он.

Теперь, по его словам, дошла очередь до благоустройства района впадения Яузы в Москву-реку, а также укрепления и ремонта набережных. Последние не ремонтировались на протяжении последних 30–40 лет, напомнил градоначальник.

"Конечно, они пришли в достаточно неприятное состояние: разрушенные бордюры, кривые тротуары, непонятная траектория, география самой проезжей части. Все это комплексно, от дома до дома, решили реконструировать", – отметил мэр.

Также Собянин выразил уверенность, что после окончания всех работ прилегающие территории станут более комфортными для гостей города и москвичей. Завершить их планируют уже в 3-м квартале 2024 года.

Ожидается, что тротуары расширят за счет оптимизации проезжей части, а также организуют двустороннее движение и изменят схему движения по Подгорской и частично Устьинской набережных. Это позволит значительно увеличить их пропускную способность, включая перекрестки с Яузской и Котельнической набережной.

Благоустройство предусматривает ремонт 244 тысяч квадратных метров проезжей части, 160 тысяч "квадратов" тротуаров, организацию 60 новых пешеходных переходов и устройство 15 остановок, а также 152 велопарковок.

Ранее зоны отдыха появились в районе Преображенское вдоль реки Яузы – благоустройство территории было проведено в рамках строительства жилого комплекса, состоящего из семи 17-этажных корпусов. Зону на Краснобогатырской улице обустроили за счет инвестора.

