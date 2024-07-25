Новости регионов: сильные дожди спровоцировали паводок на Чукотке

Больше 50 человек эвакуировали из города Билибино на Чукотке. Там после сильных ливней река вышла из берегов, и начался паводок. Из-за разгула стихии оказались затоплены несколько жилых домов, поврежден пешеходный мост, а также закрыты две региональные дороги. Кроме того, часть города осталась без электроснабжения. Его планируют восстановить после снижения воды.

Между тем временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов перешел на английский во время очередного оперативного совещания с правительством. Причина такого поступка Филимонова кроется в результатах ЕГЭ. По информации местного департамента образования, регион отстает от других по информатике и английскому языку.

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