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24 июля, 07:30

Происшествия

Новости регионов: детей эвакуировали из лагеря в Приморье

Новости регионов: детей эвакуировали из лагеря в Приморье

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В Приморье эвакуировали детей из лагеря, который оказался под угрозой затопления. Из-за сильных дождей местный ручей разлился настолько, что затопил дороги, ведущие в детское учреждение. Спасатели вывезли на лодках 400 человек, большая часть из них – дети. Их временно разместили в двух детсадах.

Тем временем под Адлером массовое ДТП парализовало движение в Хостинском тоннеле. Судя по кадрам с места происшествия, столкнулись четыре легковых автомобиля. Официальной информации об аварии и пострадавших пока не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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