23 июля, 19:30Экономика
Новости регионов: совместная компания Wildberries и Russ Outdoor работает стабильно
Совместная компания Wildberries и Russ Outdoor продолжает работу в стабильном режиме. Это следует из заявления компаний, которое есть в распоряжении РИА Новости. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео встречи с бизнесменом и супругом основательницы маркетплейса Владиславом Бакальчуком. В нем он сообщил, что рейдеры оградили Татьяну Бакальчук от мужа и семерых детей.
Чуть позже основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании и заявила, что она разводится с мужем, который был в курсе изменений в бизнес-структуре маркетплейса.
Тем временем жители Сочи засняли на видео огромный смерч, который заметили недалеко от жилых домов. Непогода в регионе продолжается уже несколько дней. В местном управлении МЧС предупреждают, что 24 июля в Сочи ожидаются сильные ливни с грозами.
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