Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 16:15

Происшествия

Новости регионов: спасатели эвакуировали туриста на вертолете с горы в Адыгее

Новости регионов: спасатели эвакуировали туриста на вертолете с горы в Адыгее

Столичный суд приговорил к 13 годам колонии музыканта из США Лика за сбыт наркотиков

Новости регионов: огонь охватил 44 гектара земли в Крыму

Суд Москвы изберет меру пресечения владельцу фастфуда по делу об отравлении шаурмой

Новости мира: 60 человек погибли в результате ночных ударов Израиля по сектору Газа

Новости регионов: сильные осадки подтопили республики Хакассия и Тува

Новости мира: камчатский вулкан Эбеко выбросил облако дыма на высоту 4,5 километра

Вор дважды пришел в один магазин одежды в Москве

Пожар на кровле Центра цифровизации образования ликвидирован

Мотоциклист врезался в трактор в Марьине

Спасатели эвакуировали на вертолете с горы Тхач в Адыгее травмированного туриста. 66-летнему мужчине потребовалась помощь из-за перелома ноги. По случайности два спасателя оказались неподалеку от мужчины – они тоже отправились в поход во время отпуска. Туристу оказали первую помощь еще до прибытия вертолета.

А в Сочи парашютисты-любители из-за обрыва троса упали в море. В итоге промокших экстремалов спал катер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика