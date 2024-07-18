Новости регионов: спасатели эвакуировали туриста на вертолете с горы в Адыгее

Спасатели эвакуировали на вертолете с горы Тхач в Адыгее травмированного туриста. 66-летнему мужчине потребовалась помощь из-за перелома ноги. По случайности два спасателя оказались неподалеку от мужчины – они тоже отправились в поход во время отпуска. Туристу оказали первую помощь еще до прибытия вертолета.

А в Сочи парашютисты-любители из-за обрыва троса упали в море. В итоге промокших экстремалов спал катер.

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