Число пострадавших в ДТП на Кубани возросло до 15

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

Число пострадавших при опрокидывании рейсового автобуса, ехавшевого по маршруту Ростов-на-Дону – Геленджик в Северском районе Краснодарского края, возросло до 15, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона.

Пострадавших обследуют медики Центральной районной больницы. Из них четверых детей уже выписали и отправили домой, уточнили в ведомстве. Информация о погибших отсутствует. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Автобус перевернулся в районе поселка Черноморского, отметили в ведомстве.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело в отношении водителя "Лады Гранты" после аварии в Саратове, в результате которой два человека погибли и два пострадали. По версии следователей, 22 июля 19-летний саратовец, управляя "Ладой Грантой", двигался по улице Соколовой, не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик MAN.