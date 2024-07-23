23 июля, 16:43Происшествия
Число пострадавших в ДТП на Кубани возросло до 15
Фото: телеграм-канал "23 МВД"
Число пострадавших при опрокидывании рейсового автобуса, ехавшевого по маршруту Ростов-на-Дону – Геленджик в Северском районе Краснодарского края, возросло до 15, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона.
Пострадавших обследуют медики Центральной районной больницы. Из них четверых детей уже выписали и отправили домой, уточнили в ведомстве. Информация о погибших отсутствует. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
Автобус перевернулся в районе поселка Черноморского, отметили в ведомстве.
Ранее правоохранители возбудили уголовное дело в отношении водителя "Лады Гранты" после аварии в Саратове, в результате которой два человека погибли и два пострадали. По версии следователей, 22 июля 19-летний саратовец, управляя "Ладой Грантой", двигался по улице Соколовой, не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик MAN.
ДТП произошло на МКАД в районе развязки со Сколковским шоссе