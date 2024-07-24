Пожар произошел в квартире жилого дома в Москве на улице Молодежной

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Квартира горит на седьмом этаже в доме в Москве на улице Молодежной. Об этом сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

"На улице Молодежной горит квартира на 7-м этаже. Пламя перекинулось на балкон 8-го этажа и чердак. Огонь охватил 200 квадратных метров", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что сотрудники МЧС спасли 4 человека из квартиры на 8-м этаже, самостоятельно из подъезда эвакуировались около 30 жильцов. На данный момент о пострадавших не сообщалось.

Вечером 23 июля возгорание произошло в квартире на шестом этаже семиэтажного жилого дома в столичном районе Хамовники на Фрунзенской набережной. Спасатели эвакуировали из подъезда около 30 человек. Чуть позже открытое горение было ликвидировано, а впоследствии пожар был потушен.