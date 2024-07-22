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Новости

22 июля, 23:45

Новости

Новости регионов: мощные ливни и грозы прошли над Ростовом-на-Дону

Новости регионов: мощные ливни и грозы прошли над Ростовом-на-Дону

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Над Ростовом-на-Дону прошли мощные ливни и грозы. Улицы затопило, более 20 деревьев вырвало с корнем. Ранее регион изнывал от сорокаградусной жары, теперь там объявлено штормовое предупреждение до 24 июля.

Обстоятельства крушения SSJ 100 в Подмосковье установлены. По данным Межгосударственного авиационного комитета, самолет терял высоту, и остановить снижение не удалось даже после отключения автопилота, в какой-то момент была превышена скорость, и борт начал пикировать. При этом оба двигателя самолета до последнего работали штатно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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