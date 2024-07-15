Депутат МГД Перфилова разбирается с затоплением столичного ЖК

Фото: Наталья Максимова

Специалисты управляющей компании "ПИК", которые обслуживают жилой комплекс "Дмитровский парк", расположенный на Клязьминской улице в Москве и постоянно подвергающийся подтоплению во время сильных дождей, нашли решение проблемы: они обещали поставить водонепроницаемые ворота на въезде в паркинг, которые будут закрываться при ливне. Об этом Агентству "Москва" сообщила депутат Мосгордумы Надежда Перфилова.

О своем решении застройщик заявил на встрече с депутатом МГД и местными жителями, которая прошла по инициативе Перфиловой в управе Дмитровского района при поддержке и содействии ее представителей.

"Не раз говорила, что проблема требует кардинального решения. На мой запрос в Мосводостоке нам в июне сообщили, что в департаменте градостроительной политики Москвы застройщику ПАО "ПИК" поручено начать проектирование и строительство пруда-регулятора. В него при сильных осадках будут сбрасывать поверхностные сточные воды", – отметила Перфилова.

Она рассказала, что на встрече было озвучено следующее: инженерный проект планировки территории, ограниченный периметром Коровинское шоссе – улица Базовская – улица Бусиновская Горка – улица Ижорская, предусматривающий такой пруд, уже утвержден и готовится к воплощению, по плану гидротехническое сооружение должно разместиться на месте слияния рек Бусинки и Лихоборки.

В ходе общения участники встречи прояснили детали этого проекта и необходимые меры профилактики, которые необходимо срочно применять сейчас, пока он еще не воплощен в жизнь. В качестве одной из первых действенных мер, облегчающих жизнь жителям ЖК "Дмитровский парк", сотрудники "ПИК" собираются провести работы и усиленно просушить участки на подземных этажах, где еще осталась вода.

Перфилова сообщила на встрече, что со своей стороны уже направила соответствующие депутатские запросы и пообещала жильцам держать ситуацию на контроле и ознакомить их с официальными ответами. Следующая промежуточная рабочая встреча депутата, экспертов и жителей ЖК "Дмитровский парк" назначена на 31 июля. На ней они собираются обсудить и принятие других мер по предотвращению подтопления домов в будущем.

Почти 80% месячной нормы осадков выпало в нескольких районах Москвы за последние несколько часов 15 июля. Больше всего осадков выпало на юге Москвы, там зафиксировали 66 миллиметров, на юго-востоке – 48 миллиметров, а на востоке – 34 миллиметра. При этом 16 июля в Москве вновь ожидаются сверхинтенсивные осадки и сильные порывы ветра.