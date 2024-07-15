Москвичей предупредили о второй волне ливня 15 июля

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В ближайший час в Москве ожидается вторая волна интенсивных осадков. До конца 15 июля сохранятся ливень, гроза и сильные порывы ветра, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В ГУ МЧС по Москве рекомендовали пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра на улице. В случае необходимости в столице доступны звонки по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ведомства 8 (495) 637-31-01.

Из-за непогоды в столице до 21:00 16 июля объявлен желтый уровень погодной опасности.

Специалисты Гидрометцентра России заявили, что погода в Московском регионе может быть потенциально опасна. ЦОДД попросил автомобилистов избегать резких маневров, соблюдать скорость и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Дептранс также предупредил о возможных изменениях в работе наземного транспорта из-за сверхинтенсивных осадков в разных районах Москвы.