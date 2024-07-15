Работу наземного транспорта могут скорректировать в Москве из-за сверхинтенсивных осадков

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Работа наземного транспорта может быть скорректирована из-за сверхинтенсивных осадков в разных районах Москвы, предупредили в телеграм-канале Дептранса.

В департаменте призвали быть внимательнее и слушать объявления водителей.

В Москве 15 июля идут ливни с грозой и порывистым ветром до 15 метров в секунду. По данным столичного главка МЧС, непогода сохранится до конца суток. Из-за этого до 21:00 16 июля в городе объявили желтый уровень погодной опасности.

Специалисты Гидрометцентра России указали, что погода в столичном регионе может быть потенциально опасна. ЦОДД, в свою очередь, попросил автомобилистов избегать резких маневров, соблюдать скорость и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время движения.